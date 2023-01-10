США можуть надати Україні бойові броньовані машини Stryker – Politico

Пентагон розглядає можливість надання Україні бойових броньованих машин Stryker у наступному пакеті допомоги, щоб допомогти Києву відбити очікуваний весняний наступ Росії, пише видання Politico з посиланням на два джерела, знайомі з обговоренням.

Раніше США вже анонсували відправлення в Україну 50 бойових машин піхоти Bradley. За даними газети, адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити про машини Stryker наприкінці наступного тижня під час засідання Контактної групи з оборони України у Німеччині (так званий формат «Рамштайн»).

Остаточного рішення ще не ухвалено, зазначає Politico. Як пише видання, хоча Stryker не такі потужні як Bradley, вони рухаються тихіше і можуть перевозити більше солдатів.

6 січня речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр оголосила, що США надали Україні пакет військової допомоги вартістю понад 3 мільярди доларів. До нього увійдуть, зокрема, 50 бойових машин піхоти Bradley, 500 протитанкових ракет та 250 тисяч снарядів калібру 25 мм до них; 55 бронемашин MRAP із протимінним захистом; 100 бронетранспортерів M113; зенітні ракети класу «земля-повітря» Sea Sparrow та інше озброєння.