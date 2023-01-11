Танки і системи ППО: Дуда й Науседа анонсували нову допомогу Україні на зустрічі у Львові

Президенти України Володимир Зеленський, Польщі Анджей Дуда і Литви Гітанас Науседа зустрілись у Львові 11 січня в рамках «Люблінського трикутника». Глави держав говорили про загострення ситуації на фронті в Україні, про підготовку Росії до нової ескалації та постачання зброї для України.

«Сьогодні я привіз добрі новини для України: ми передаємо для України системи протиповітряної оборони, зенітні установки. Не було жодних політичних розбіжностей, всі політичні партії підтримали допомогу Україні», – сказав Науседа.

Тим часом Анджей Дуда повідомив, що Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard.

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«Ми ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Рота танків Leopard буде надана в рамках коаліції. Необхідно отримати офіційну згоду і побудувати міжнародну коаліцію. Ми ухвалили її сформувати. Перша група Leopard разом із іншими типами танків, сподіваюся, буде надана іншими країнами дуже скоро, щоб посилити оборонну спроможність України», – заявив Анджей Дуда.

Зеленський вказав на те, що одна держава не може забезпечити всі потреби України в озброєнні:

«Ми боремося з тисячами танків РФ. Нашим партнерам варто пожаліти наших людей, бо це є потенціал перемоги у цій війні, а не жаліти танків нашій державі. Очікуємо на позитивне рішення від інших держав про постачання танків західного зразку».

Під час тристоронньої зустрічі глави держав говорили про перспективи членства України до Європейського Союзу і кандидатство у НАТО.

Тристоронній формат «Люблінський трикутник» створений міністрами закордонних справ України,Польщі,Литви у липні 2020 року. Мета – координація дій задля захисту міжнародного права ,безпеки. Сьогодні ця взаємодія у контексті російської агресії проти України, як у тристоронній координації, так і в міжнародних організаціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи й ОБСЄ.