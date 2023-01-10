Кулеба про приїзд Бербок до Харкова: «Не сумніваюся щодо подальшої військової допомоги від Німеччини»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував німецькій колезі Анналені Бербок за активну роль у тому, щоб Німеччина надавала Україні необхідну зброю, і наголосив, що німецькому уряду залишилося ухвалити останнє велике рішення – про надання німецьких танків.

Як написав Кулеба у фейсбуці, Бербок стала першим іноземним міністром закордонних справ, який відвідав Харків після 24 лютого.

Упевнений, що цей візит матиме резонанс не лише в Україні та Німеччині, а й у Європі та світі. Наші переговори в дорозі тривали три години – за інших обставин міністри зазвичай стільки не говорять. Формула миру, санкції, трибунал, євроінтеграція, зброя – все це ми детально обговорили і готуємо відповідні рішення. Але, безумовно, кожної хвилини під час візиту нас незримо супроводжувала тема «Леопардів». Я пояснив колезі та німецьким медіа, що німецькі танки не є нашою примхою, і вони потрібні нам не для прогулянок», – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що не сумнівається в отриманні німецьких танків Leopard.

«Ба більше, я думаю, що і німецький уряд десь у глибині душі вже розуміє, що це рішення буде ухвалене. Засмучує лише те, що це рішення ще не ухвалене, і через це ми втрачаємо дорогоцінний час і життя. При цьому я вдячний уряду Німеччини за всі ті рішення, які були ухвалені за останні 11 місяців задля надання Україні необхідної зброї. Я особливо вдячний Анналені за її важливу роль у цьому. Залишилося останнє велике рішення – про надання німецьких танків», – сказав голова МЗС України.

Водночас голова МЗС Німеччини запевнила у подальших постачаннях зброї Україні, йдеться на сайті німецького МЗС.

«У всіх куточках України, від Харкова до Херсону та Києва, люди мають знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність та підтримку. Це передбачає зимову допомогу, яку ми надали. Генератори та трансформатори, пальне та ковдри тепер рятують життя. І це передбачає подальші постачання зброї», – сказала Бербок.

Вона наголосила на важливості «не упускати з поля зору місце України в нашій європейській родині навіть цієї воєнної зими».

«Українці щодня виборюють право жити незалежно. Вони бачать своє майбутнє у Європі, в ЄС. Ось чому я хотіла би також розповісти про прогрес, досягнутий у процесі членства. Як федеральний уряд ми хочемо зробити Україні конкретні пропозиції для досягнення прогресу у зміцненні верховенства закону, незалежних інститутів та боротьбі з корупцією, а також у приведенні у відповідність до стандартів ЄС», – заявила Бербок.

Раніше сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок відвідала Харків. Візит відбувся через кілька днів після рішення уряду Німеччини надати Києву бойові машини піхоти Marder. Київ також просить Німеччину про бойові танки, але наразі Берлін відхиляє це прохання.