«Леопарди», «Абрамси» і «Челенджери» для ЗСУ: коли очікувати танки?

За добу Соледар, що поблизу Бахмута на Донеччині, артилерія РФ обстріляла майже 90 разів. Про це 10 січня, як пише «Українська правда», повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі «24 каналу». Чому Росії так важливо взяти Соледар?

Німецький канцлер каже, що в питанні поставок Україні важких танків «Леопард» координуватиметься зі США. Тож коли Україна отримає «Леопарди», американські «Абрамси» чи британські «Челенджери»? І як вони можуть змінити стратегічну ситуацію на фронтах?

Вірменський прем’єр Нікол Пашинян заявив, що спільних військових навчань ОДКБ – блоку, в якому домінує Росія, – цього року на території Вірменії не буде. А днями вірменські активісти пікетували російську базу в Гюмрі. Чи виходить Вірменія з-під військової та геополітичної парасольки Росії?

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко 25 разів подорожував до Криму вже після того, як Росія окупувала півострів. Це з’ясували журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода). Родина судді має апартаменти на березі Чорного моря у Севастополі і нерухомість у Москві. Все це не відображено у декларації судді і записано на дружину, яка має російський паспорт. Чи може Василенко залишатися українським суддею і чи реально здійснити якісну судову реформу в Україні?

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