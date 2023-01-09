Кримські канікули українського судді (розслідування)

Історія з суддею Верховного суду Богданом Львовом, в якого «Схеми» знайшли громадянство РФ, засвідчила неабиякий запит суспільства на очищення судової гілки влади від суддів із зв’язками з країною-агресором.

У новому розслідуванні «Схеми» з’ясували, що інший український суддя – Ярослав Василенко, який вершить правосуддя в Шостому апеляційному адміністративному суді – від початку окупації Криму в 2014 році відвідав півострів 25 разів. Його дружина та дочка – громадянки РФ. До того ж, «Схеми» відшукали у родини судді нерухомість в Криму та Москві, яка не відображена в його майнових деклараціях.

Як все це пояснює суддя Василенко? Що не так із поїздками представників української влади на окуповані території? Та чим судді загрожує приховування кримського та московського майна у декларації?

Ярослав Василенко, як і суддя Богдан Львов, – випускник Червонопрапорного військового інституту Міністерства оборони СРСР у Москві.

У січні 2014 році в розпал подій Майдану Василенко, який на той момент обіймав посаду судді Київського апеляційного адміністративного суду, розглядав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про заборону на проведення масових зібрань на Майдані. Тоді колегія суддів апеляційної інстанції погодилася із висновками ОАСК, що «дії учасників акцій протесту перешкоджають нормальній роботі органів державної влади, які розташовані в епіцентрі чи поблизу місць проведення акцій», і підтвердила заборону проведення будь-яких масових акцій на Майдані у період з 7 грудня 2013-го до 7 січня 2014 року.



У 2016 році Вища рада юстиції, очолювана однокурсником Василенка по Московському військовому інституту – Ігорем Бенедисюком, провела перевірку дій судді Василенка, яка визнала, що «заборона на проведення мирних зібрань на відповідній території протягом тривалого часу є найсуворішим та неспівмірним способом обмеження». Водночас там відмовилися відкривати дисциплінарне провадження проти Василенка та його колег.

У Шостому апеляційному адміністративному суді, де тепер вершить правосуддя Василенко, оскаржують рішення першої інстанції судів у трьох регіонах України, включно зі столицею.

У судді Василенка немає паспорта громадянина РФ, але, як з’ясували «Схеми», громадянками Росії виявились його донька та дружина, що він приховав у декларації. Крім того, журналісти встановили й інший його зв’язок із країною-агресором.

Альбом «Крым. Севастополь»

Липень 2014 року. Фото судді Василенка у мережі «Однокласники» виставив його родич. Назва альбому – «Крым. Севастополь».

У цьому ж альбомі є й інші фото Василенка. Наприклад, у дайверському костюмі в човні.

Або в компанії свого родича, власника акаунта, з рибальськими тенетами у руках.

Позаду можна побачити прогулянкову яхту з написом «Отрада-Севастополь».

Точне ж місце, де було зроблене це фото, журналісти відшукали за допомогою порівняння із відео на ютубі з цієї яхти.

Це Карантинна бухта у Севастополі. На тлі, окрім російського триколору, логотип «Спецстрой России» – державного агентства Міноборони РФ, силами якого розбудовувалась російська військова інфраструктура.

Нині Карантинна бухта – це місце базування 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ, які беруть участь у повномасштабній війні проти України.

Чи справді світлини свіжі, тобто зроблені вже після захоплення Криму та проведення тут псевдореферендуму, що засудить та не визнаватиме весь цивілізований світ?

Щоб перевірити це – «Схеми» отримали повну інформацію з російської Прикордонної служби щодо Ярослава Василенка. Так, з весни 2014-го прикордонники РФ вносять в свої бази усіх, хто заїжджає в Крим з материкової України.

Згідно з цими даними, у липні 2014-го суддя Василенко заїжджав у Крим через контрольно-пропускний пункт «Армянськ».

Свої візити до Криму Василенко продовжував і в наступні роки – 4 рази відвідував Крим у 2015-му. Стільки ж – у 2016-му. При цьому влітку 2016 року Василенко пробув у Криму аж 44 дні – з кінця червня до початку серпня.

Інша відмітка, зроблена російськими прикордонниками, свідчить, що після тижневого візиту на півострів, 10 травня 2016 року, суддя Василенко повернувся на підконтрольну Україні територію через КПП «Армянськ».

З тієї поїздки у Василенка теж залишились пам’ятна світлина – знову з тих же апартаментів – вже 12 травня її опублікував той же родич судді.

Василенко продовжив їздити в Крим і в наступні роки: 4 рази відвідав півострів у 2017 році, 5 – у 2018-му, у 2019-му – 4 рази.

Частота відвідин окупованого Криму в судді Василенка зменшилася у 2020 та 2021 роках: тільки влітку і всього по одному разу.

Таким чином, якщо підрахувати загальну кількість часу перебування українського судді Василенка у Криму, починаючи з 2014 року, то виходить щонайменше 206 днів – сумарно понад пів року на окупованому півострові.

Журналісти виявили, що у той час, коли Василенко перебував у Криму, в ці дати у судовому реєстрі справді не з’являлись ухвали, рішення або постанови, винесені його іменем.

Що не так з поїздками в окупований Крим?

По-перше, від моменту в’їзду на півострів людина підкоряється уже російським законам, показує документи прикордонникам-окупантам, розраховується окупаційною валютою – російським рублем та навіть сплачує податки в бюджет-країни агресора, щоразу щось купуючи.

«І якщо навіть громадянин України, який не є державним службовцем, не є суддею, до нього у нас може не бути питань, коли він їде в Крим, то до судді такі питання є. Це суддя, він має владу ухвалювати рішення іменем України. Суддя приїжджає в Крим, очевидно, платить там рублями. В такий спосіб він визнає юрисдикцію РФ на території Криму», – каже експертка «Центру протидії корупції», координаторка Громадської ради доброчесності у 2016-2018 роках Галина Чижик.

Тож Громадська рада доброчесності неодноразово ухвалювала висновки про невідповідність критеріям доброчесності стосовно суддів, які перетинали адмінкордон з окупованим Кримом.

По-друге, виникає питання, чому представник української влади не боїться бути там затриманим?

«Коли український суддя безперешкодно їздить в окупований Крим, то виникають великі питання, а чи не отримує такий суддя гарантій безпеки там? І у нас, як у громадян України, немає жодної впевненості в тому, що там суддю не змусили співпрацювати з окупаційною владою, не гарантували йому безпеку», – пояснює Галина Чижик.

Квартири у Криму і Москві та російські паспорти

«Схеми» з’ясували, що родина судді Василенка ще й має нерухомість у Криму, оформлену за російськими документами та за російським законодавством.

Аналізуючи суддівські фотографії, оприлюднені його родичами, журналісти ретельніше звернули увагу на апартаменти на фото. І з’ясували їхнє точне місцезнаходження.

Це елітний житловий комплекс «Аквамарин» у Севастополі на березі Чорного моря.

Саме в цих апартаментах зупинявся Василенко, коли подорожував до Криму.

Родич, який викладав фотографії – на той час чоловік сестри дружини українського судді. І фото з «Аквамарину» він викладав лише в ті дати, коли суддя прибував до Криму.

З’ясувавши точне розташування апартаментів і поверх та підібравши їхній кадастровий номер, журналісти отримали витяг із російського реєстру нерухомості.

У ньому зазначено, що власницею цієї нерухомості є дружина судді Олена Василенко.

На неї записані навіть дві квартири тут – одна площею під 80 квадратних метрів, інша скромніша – на 36 квадратів.

Загальна вартість цих апартаментів, за даними профільних сайтів з продажу нерухомості у цьому ЖК, складає майже 30 мільйонів рублів, а це 17,5 мільйонів гривень.

Ця нерухомість на неї оформлена у 2020 році. Утім, по-перше, – в майнових деклараціях судді Василенка за той період немає згадок про кримську нерухомість родини.

А по-друге, дружина судді використала для цього не український, а російський паспорт.

Це «Схеми» з’ясували, отримавши у своє розпорядження свідоцтво про право на спадщину дружини судді, за яким і відбулася реєстрація прав власності.

З цього документа випливає, що Олена Василенко набула цю нерухомість за паспортом громадянки Російської Федерації, рішення виніс реєстратор у Москві.

Журналісти перевірили дані її паспорта і встановили, що він є чинним. Його дружина судді отримала у 2015 році, по досягненню 45-річчя. До цього вона також мала громадянство країни-агресора.

У деклараціях судді немає згадок про російське громадянство дружини, хоча графа для цього передбачена.

Зрештою, «Схеми» встановили, що дружина Василенка має у власності не тільки кримську, але й московську нерухомість. Про яку суддя теж не згадує в декларації.

Ще один витяг, який журналісти отримали із офіційної системи «Росреєстр», свідчить про те, що з 2006 року дружина судді Олена Василенко та дочка Юлія мають у власності сукупно половину квартири у Москві на вулиці Льотчика Бабушкіна.

Право власності на московську нерухомість близькі родичі судді оформили за російськими паспортами, це відображено у низці історичних російських баз нерухомого майна у Москві, які є у розпорядженні «Схем».

Таким чином ще й з’ясувалось, що громадянство РФ має не лише дружина, але і донька українського судді.

Загальна ж вартість квартири такої площі у цьому будинку складає майже 16,5 млн рублів (це 10 млн гривень). А отже, невідображена у декларації частка дружини судді у цій квартирі становить близько 2,5 мільйонів гривень.

Якщо додати сюди незадекларовані апартаменти в окупованому Севастополі на узбережжі Чорного моря – виходить, вартість прихованого майна близько – 20 мільйонів гривень. Недостовірне декларування – це пряме порушення антикорупційного законодавства.

«Якщо це було зроблено умисно, то суб’єкту декларування у такому випадку може загрожувати або штраф, або громадські роботи від 150 до 240 годин, або санкція у вигляді обмеження волі на два роки максимум. Так само може бути призначене додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років», – пояснює юрист ГО «Центр протидії корупції» Антон Марчук.

Реакція судді

«Схеми» вирушили на одне з судових засідань судді Василенка, щоб напряму запитати про регулярні візити в окупований Крим аж до 2021 року, про російське громадянство дружини та чому він не задекларував нерухомість ані в Москві, ані в Криму?

– Як ви можете пояснити той факт, що ви 25 разів відвідували Крим з початку окупації? – запитав у судді журналіст «Схем» Георгій Шабаєв.

– Звільніть кабінет, – відповів Василенко.

– У нас є фотографії, у нас є дані перетину.

– Звільніть кабінет.

– Чому ви не декларуєте нерухомість у Криму, якою володіє ваша дружина у Севастополі, де ви відпочивали?

– Звільніть кабінет.

– Чому ви не декларуєте квартиру у Москві, якою володіє також ваша дружина?

– Звільніть кабінет.

– Чому ви не вказували в декларації, що ваша дружина – громадянка РФ? Що вона отримала нерухомість у Криму за російським паспортом? – запитав журналіст, проте суддя не відповів і пішов.

Ці ж запитання журналісти виклали і письмово на адресу судді та оприлюднять відповідь, якщо вона надійде.

Також «Схеми» направили запит на ім’я голови Шостого апеляційного адмінсуду, в якому запитали, чи має суддя Ярослав Василенко доступ до державної таємниці? Але відповіді там не надали, пославшись на воєнний стан, та переслали наш запит до СБУ як підозрілий.

Також журналісти й самі звернулись до СБУ, виклавши усі встановлені факти та запитавши про те, чи знали у спецслужбі про регулярні і тривалі візити судді на непідконтрольну територію України.

Це журналістське розслідування також могло б зацікавити і антикорупційні органи через нерухомість родини судді у Криму та Москві, яку він роками не вказував у декларації.

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Якщо у вас є інформація про те, що хтось з українських посадовців має російське громадянство або ж інші тісні зв’язки з країною-агресором – пишіть нам на пошту (schemes.corruption@gmail.com) і ми це обов’язково перевіримо.