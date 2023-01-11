Мери Варшави, Братислави, Будапешту й Праги прибули до Києва

Міські голови чотирьох європейських столиць, які входять до «Пакту вільних міст», прибули до Києва, повідомив один із них, мер Варшави Рафал Тшасковський, 11 січня.

Разом із ним приїхали мер Праги Зденек Гржиб, мер Будапешта Ґерґель Корачонь і міський голова Братислави Матуш Валло.

«Пакт вільних міст» прибуває до вільного й гордого міста Києва. У серці вільної та гордої України», – прокоментував Тшасковський.

Корачонь зазначив, що прибув до столиці України на запрошення мера Віталія Кличка.

Тшасковський і Гржиб востаннє були в Києві в лютому 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляла Київська міська державна адміністрація, Київ приєднався до «Пакту вільних міст» у вересні.

«Пакт вільних міст» – об’єднання, засноване у 2019 році мерами Братислави, Будапешту, Праги і Варшави з метою захищати і втілювати демократичні цінності, права людини, свободу слова, принципи правової держави. Від вересня 2021 року до об’єднання приєдналося понад 20 міст Європи та поза неї.