Мер Праги Зденек Гржиб відвідає Київ у понеділок

У понеділок 14 лютого до Києва, щоб висловити підтримку і солідарність з Україною, прибуде мер чеської столиці Зденек Гржиб.

«Це правильно, що Прага та інші члени «Пакту вільних міст» висловили свою підтримку столиці України та її громадянам у цих тяжких часах», – наголосив міський голова Праги.

На його думку, «Київ повинен залишитися вільною столицею і опорою демократії в регіоні».

Читайте також: Чехія закликає своїх громадян утриматися від поїздок в Україну, чеське посольство продовжує роботу

Мер Праги зазначив, що членські міста «Пакту вільних міст» поділяють із Києвом однакові цінності. До того ж, за його словами, ці міста «є домом багатьох українських земляків – тільки в Празі, за даними чеського міністерства внутрішніх справ, їх живе близько 70 тисяч».

У вівторок, 15 лютого, Віталій Кличко разом зі Зденком Гржибом у київській мерії зустрінеться з мером Варшави Рафалом Тшасковським.

«Пакт вільних міст» – об’єднання, засноване у 2019 році мерами Братислави, Будапешту, Праги і Варшави з метою захищати і втілювати демократичні цінності, права людини, свободу слова, принципи правової держави. Від вересня 2021 року до об’єднання приєдналося понад 20 міст Європи та поза неї.