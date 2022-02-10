У Празі почалися слухання справи щодо екстрадиції росіянина Франчетті

Празький міський суд почав розглядати справу про екстрадицію росіянина Олександра Франчетті, передає кореспондент Радіо Свобода. Згідно з чеським законодавством, остаточне рішення ухвалюватиме міністр юстиції Чехії Марія Бенешова. Чеські ЗМІ раніше повідомляли, що такі вердикти виносять також з огляду на міжнародну політичну ситуацію.



Міський суд у Празі розглянув справу росіянина Олександра Франчетті, якого Україна звинувачує у тому, що він брав активну участь у незаконних збройних угрупованнях під час анексії Криму у 2014 році. Сам же росіянин не був присутній у суді – через карантинні обмеження він долучився до судового засідання за допомогою відеозв’язку.

НаразіФранчетті перебуває у празькій в’язниці Панкрац, куди його відправили після арешту. Під час засідання Франчетті був у наручниках, які йому не дозволили зняти.



Протягом судового засідання деякі речення підсудному тлумачив перекладач з чеської на російську.

Донька росіянина Діа Франчетті, яка має чеське громадянство, і була присутня на попередньому судовому засіданні, до зали суду не прийшла.



Під час слухання Франчетті заявив, що не погоджується з екстрадицією в Україну, адже для нього це означатиме «повільне вбивство».



«В найкращому випадку мене там просто вб’ють або отримаю вічне ув’язнення», – сказав росіянин.



«В Україні я ніколи не був. Ураїнський уряд вважає Севастополь і Крим окупованою територією, тому те, що я був в Україні, це неправда», – заявив росіянин. На думку Франчетті, українська сторона неодноразово подавала «неправдиву» і «сфальсифіковану» інформацію та докази у його справі.



«Я ніколи не думав, що Чехія затримає мене, керуючись неправдивою інформацією», — підкреслив Франчетті. Він додав також, що «весь цей процес йому дуже неприємний».



Франчетті страждає від артриту, і, за його словами, навіть у Чехії йому не надають належної медичної допомоги.



Після засідання, яке тривало декілька годин, головуюча судової колегії Бланка Бедржихова заявила, що адвокат Франчетті не надав повний пакет документів, потрібних для розгляду справи. У зв’язку із цим суд призначив нове слухання на 18 лютого.



«Рано робити якісь висновки, потрібно дочекатися рішення суду. Більше я коментувати не можу», – сказала Радіо Свобода прокурор Ярослава Новотна.



Після перерви суддя оголосив вирок щодо арешту Франчетті. Суд, за Бедржихової, не задовольнив прохання адвоката звільнити Франчетті з-під варти.



49-річний Олександр Франчетті був затриманий на празькому летовищі імені Вацлава Гавела на запит Києва у вересні 2021 року, кількома днями пізніше суд у столиці Чехії відправив росіянина під арешт. Ордер на його арешт Україна видала ще у 2020 році.



Одразу ж після його затримання постало питання його екстрадиції до України. За даними українського Офісу генпрокурора, Україна домогалася його вислання з Чехії для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у непередбачених законом збройних формуваннях «Самооборона Криму» та розвідувальної групи «Північний вітер».

У залі суду Франчетті підтвердив, що передавав інформацію представнику морської піхоти Російської Федерації. Організація «Самообрана Криму», за словами Франчетті, була створена легально. При цьому Франчетті наголосив, що, наприклад, УПА чи «Правий сектор» – «націоналістичні угрупування, які прославляють Степана Бандеру».



Чеські ЗМІ раніше повідомляли, що Франчетті, який з 1990-х років вів підприємницьку діяльність та деякий час працював фітнес-тренером, має право на постійне проживання в Чехії.



За даними сайту «Миротворець», який публікує інформації про осіб, які, на думку авторів бази, порушують українське законодавство та чинять злочини проти країни, Франчетті приїхав до Криму у 2014 році. Там він добровільно вступив у лави угруповання «Самооборона Севастополя», за свою діяльність росіянин був нагороджений медаллю «За повернення Криму».



Через арешт Франчетті Кремль направив до Чехії ноту протесту, таким чином закликаючи не політизувати його справу.



В Україні Франчетті загрожує до восьми років позбавлення волі за створення незаконного збройного угруповання.