Киянам підготували брошуру з назвами перейменованих у 2014-2022 роках вулицями

У Київміськадміністрації повідомили про сформовану єдину брошуру, де зібрані всі перейменовані об’єкти вуличної мережі Києва протягом 2014-2022 років.

«За цей час нові назви отримали 436 вулиць, провулків, проспектів, бульварів та площ. Практично половина з них – 202 об’єкти – перейменовано цього року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в рамках процесу дерусифікації за окремою процедурою», – повідомили в КМДА.

Повідомляється, що у збірнику для зручності ерейменовані вулиці згруповані відповідно до районів столиці. Брошура доступна онлайн. Крім того, збірник можна буде знайти у Vcentrі HUB, ЦНАПах, районних державних адміністраціях тощо.

У КМДА нагадують: у разі перейменування вулиці, документи змінювати не потрібно, адже нова назва не є зміною місця проживання. Також лишаються чинними документи, які засвідчують право власності на нерухомість. Але, якщо юридична особа зареєстрована на вулиці, яка змінила назву, необхідно вносити зміни в установчі документи, скоригувати дані про ФОП.

З початком російського повномасштабного вторгнення влада Києва пожвавила процес вилучення символів і назв, пов’язаних із РФ та заміни радянських і російських топонімів на об’єктах міста.