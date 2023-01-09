Сенатор США: припинення допомоги США Україні було б історичною помилкою

Сполучені Штати ризикують сприяти поширенню екстремізму в Європі, якщо припинять підтримувати Україну у її війні з Росією, заявив сенатор Ангус Кінг 9 січня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня в Києві.

Кінг сказав, що повернувся з більшою впевненістю в тому, що допомога США Україні є життєво необхідною.

За його словами, США повинні продовжувати підтримувати Україну, поки президент Росії Володимир Путін не піде від влади.

Нездатність продовжувати підтримувати Україну буде схожа на нездатність західних країн протистояти підйому Німеччини в 1930-х роках, сказав Кінг, якого цитує агенція AP.

Американські сенатори Джек Рід та Ангус Кінг перебували з візитом у Києві 6 січня – у день оголошення рекордного одноразового пакету військової допомоги Україні на суму в 2,85 мільярдів доларів із запасів Міністерства оборони США.

Загалом Сполучені Штати виділили понад 24,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.