Росія побоюється наступу України у двох секторах – британська розвідка

Росія побоюється великих наступальних дій України у двох секторах – у Запорізькій та Луганській областях, вважають у британській розвідці.



У спецслужбі Британії звертають увагу, що останніми тижнями Росія зміцнила оборонні укріплення у Запорізькій області, особливо між містами Василівка та Оріхів, і зберігає великі сили в цьому секторі.

«Те, як Росія працювала над удосконаленням оборони, свідчить про те, що командири, швидше за все, стурбовані можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запорізькій області. Великий український прорив на Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського «наземного мосту», що з’єднує Ростовську область Росії та Крим; а успіх України на Луганщині ще більше підірве оголошену військову мету Росії «звільнити» Донбас», – йдеться у повідомленні Міноборони Британії, яке посилається на свою розвідку.



У британському відомстві вважають, що рішення про протидію якій із цих загроз віддати перевагу, ймовірно, є однією з головних дилем російських військових командирів.

Нещодавно керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News анонсував великий наступ України навесні. За його словами, «найгарячіші» бої очікуються в березні.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що у 2022 році українські військові звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від всіх окупованих територій. На сьогодні, за його даними, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту – 1500 кілометрів.

В лютому минулого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня. У 2022 році ЗСУ провели успішні контрнаступи і відкинули російські війська з Київщини, з практично всієї Харківщини та з правобережжя Херсонщини. Проте армія РФ продовжує атакувати Україну, завдаючи масованих ударів з використанням ракет і дронів, зокрема по критичній інфраструктурі.