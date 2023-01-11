ЗРК «Бук» і «Джавеліни». Грузія відмовилася допомогти Україні зі зброєю. Чому?

Грузинська влада, за повідомленням тимчасового повіреного у справах України в Грузії Андрія Касьянова, відмовилася передати Україні озброєння, про яке просив офіційний Київ. Що саме просила Україна? Чому відмовили у Тбілісі? Як на це відреагували? Та як відмова вплине на відносини України і Грузії?

Що сталося?

Офіційний Тбілісі відповів Києву відмовою на прохання надати Україні озброєння, про це повідомив 9 січня тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов .

9 січня тимчасовий повірений у справах України в Грузії . Україна просила повернути передані Грузії під час нападу Росії у 2008 році зенітно-ракетні комплекси «Бук», а також надати протитанкові комплекси «Джавелін», передані Грузії Сполученими Штатами. За словами Касьянова, передачу «Джавелінів» було погоджено зі США, і Вашингтон був готовий згодом замінити їх на новіші.

«Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ», – наголосив Андрій Касьянов.

Що відповіли у Грузії?

Як повідомляє редакція Радіо Свобода «Эхо Кавказа», міністерство оборони Грузії поширило 10 січня заяву, в якій наголосило, що ЗРК «Бук» були куплені в України 2008року.

Систему Бук Міноборони отримало в 2007 році в результаті багатомільйонної закупівлі

«Систему Бук Міноборони отримало в 2007 році в результаті багатомільйонної закупівлі. Це було зроблено за секретною угодою, тому ми позбавлені можливості конкретизації деталей угоди. Пояснюємо громадськості, що десятки мільйонів доларів також було витрачено Міноборони у 2017 році на закупівлю у США протитанкових комплексів «Джавелін».

Разом із тим Міноборони Грузії наголошує, що грузинська сторона «продовжує надавати гуманітарну та політичну підтримку Україні, виходячи з наявних у неї можливостей».

Один із лідерів правлячої партії «Грузинська мрія» Гія Вольський стверджує, що «за те, що Касьянов називає «допомогою» з боку України, свого часу було заплачено величезні суми». При цьому Вольський зазначив, що Україна отримує зброю від країн, які «набагато захищеніші», ніж Грузія.

Член парламентської більшості від партії «Грузинська мрія» Гіві Міканадзе назвав заяву Касьянова «неадекватною щодо ситуації 2008 року» і звинуватив Україну у «черговій спробі якимось чином залучити Грузію до цієї війни»

Це власність Грузії та грузинська зброя

«Я не знаю, що Україна передала нам після війни 2008 року, наскільки мені відомо, якщо щось передавалося, то купувалося. Отже, якщо купувалося, то це власність Грузії та грузинська зброя»

Міканадзе заявив, що підтримуючи суверенітет України, Тбілісі одночасно не допустить залучення країни до конфлікту з Росією.

«Ми продовжимо гуманітарну та політичну підтримку України, але з військової точки зору, насамперед, ми забезпечимо те, що Грузія не виявиться втягнутою у військові дії і в нашій країні буде збережено стабільний світ»

Подібну думку висловив ще один грузинський парламентар від «Грузинської мрії» Іраклій Кадагішвілі. Він сказав ЗМІ, що вимагаючи від Грузії поставок озброєння «конкретній стороні» конфлікту, тобто Україні, Київ і Вашингтон тим самим нібито «підтвердили» своє бажання подати Грузію як учасницю воєнних дій.

Що каже Саакашвілі й грузинська опозиція?

У грузинській опозиції розкритикували реакцію офіційного Тбілісі на запити Києва.

Проти Ющенка навіть порушили справу через передачу систем «Бук» Грузії і зробили це за завданням Росії

Засуджений колишній президент Грузії Михеіла Саакашвілі (2004-2013 роки), який зараз перебуває на лікуванні в тбіліській лікарні, назвав «ганьбою» відмову грузинської влади надати Києву системи «Бук» у своєму пості у фейсбуці.

«Це велика ганьба, що грузинська влада відмовилася у поверненні українських Буків Україні, коли їх найбільше потребують. У 2008 році завдяки цим Букам ми збили 14 російських літаків, включно зі стратегічним бомбардувальником ТУ-22», – написав Саакашвілі у фейсбуці 10 січня. Він повторив тезу, яку неодноразово висловлював раніше.

На думку Саакашвілі, ті кроки України допомогли врятувати грузинську державність влітку 2008 року.

Про те, як грузинська армія використовувала українські системи ППО під час нападу Росії на Грузію у серпні 2008 року розповідав Радіо Свобода Юрій Єхануров, який був міністром оборони України у 200-2009 роках. Тоді він назвав цей факт одним з двох головних уроків 2008 року для України.

«По-перше, ми побачили, що українська зброя, яку Україна надала Грузії, вона спрацювала, і в першу чергу протиповітряна оборона. По-друге, ми побачили, наскільки велика потуга російської армії, коли вони беруть великою чисельністю, як завжди», – сказав тоді Єхануров.

Саакашвілі стверджує, що свого часу Грузія змогла придбати вказане озброєння «за мінімальною ціною» за сприяння тогочасного президента України Віктора Ющенка.

«Коли в Україні до влади прийшов Янукович, проти Ющенка навіть порушили справу через передачу систем «Бук» Грузії і зробили це за завданням Росії. Більше того, полковник Мамчур – інструктор, який навчав нас використанню зенітно-ракетних комплексів «Бук», був у 2017 році вбитий російськими агентами у Рівному»

«New York Times встановили рашистський слід у цьому вбивстві», – нагадав Міхеіл Саакашвілі.

Реакції у США

Сполучені Штати неодноразово спростовували наратив грузинської влади, а також наближених до них політичних сил щодо того, що нібито Захід і «високопоставлені особи» у Києві паралельно з українським фронтом намагаються «відкрити другий фронт» у Грузії.

Посол США в Грузії Келлі Дегнан (Kelly C. Degnan) неодноразово називала ці заяви «брехнею та теорією змови», а також «проросійською дезінформацією».

Спроби внести у дискурс двосторонніх українського-грузинських відносин російську дезінформацію засудила під час візиту до Тбілісі у жовтні 2022 року заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс (Bonnie Jenkins).

Це частина більшої дезінформаційної схеми

«Давайте скажемо гранично чітко: це частина більшої дезінформаційної схеми, спрямованої на те, щоб приховати правду навколо кризи, що склалася в Європі – кризи, яку створила одна людина», – заявила заступник держсекретаря грузинським ЗМІ, маючи на увазі російського президента.

Коментар щодо позиції офіційного Тбілісі щодо України 10 січня зробив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, який перебуває в Грузії.

Ходжес назвав «абсурдом» твердження про те, що США хочуть залучити Грузію у війну проти Росії.

Грузинська влада приковує себе наручниками до Кремля, що знаходиться на останньому подиху

Виступаючи на заході грузинського НВО «Центр досліджень економічної політики», Ходжес зазначив, що перемога України не за горами і що це на користь Грузії.

Американський генерал сказав, що не розуміє, чому грузинська влада «приковує себе наручниками до Кремля, що знаходиться на останньому подиху».

Ходжес наголосив, що чітко висловивши позицію щодо України, грузинська влада не підвищить ризик втягування Грузії у війну, а лише визначить місце Грузії на «правильному боці історії». Також, на думку Ходжеса, згідно з його спостереженнями, більшість населення Грузії підтримує Україну, але це не відбивається на діях грузинської влади.

25 лютого 2022 року, на другий день після широкомасштабного вторгнення Росії з кількох напрямків на територію України, грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не запровадить санкцій проти Росії.

заявив, що Грузія не запровадить санкцій проти Росії. Президент України Володимир Зеленський тоді відреагував на це, подякувавши народу Грузії за масштабні акції солідарності з Україною, і заявив, що «бувають випадки, коли громадяни – це не уряд, але кращий за уряд».

Через два місяці, 23 квітня, відповідаючи на запитання грузинських ЗМІ, Зеленський повторив свою позицію: «Скажу прямо: ми справді братні народи, але я не розумію позиції лідерів вашої держави. Тому сприймаю це болісно».

Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов повідомив, що згідно з наданими посольству офісом у Грузії Агентства ООН у справах біженців даними, станом на листопад 2022 року, за період з 24 лютого 2022 року в Грузію загалом в’їхало 182 тис. українців, проте одночасно – 1 млн 268 тис. росіян та 149 тис. білорусів. Наразі, як зазначає Касьянов, на території Грузії залишилось близько 25 тис. українців, але одночасно – 116 тис. росіян та 12 тис. білорусів.

наданими посольству офісом у Грузії Агентства ООН у справах біженців даними, станом на листопад 2022 року, за період з 24 лютого 2022 року в Грузію загалом в’їхало 182 тис. українців, проте одночасно – 1 млн 268 тис. росіян та 149 тис. білорусів. Наразі, як зазначає Касьянов, на території Грузії залишилось близько 25 тис. українців, але одночасно – 116 тис. росіян та 12 тис. білорусів. «Несприятливим для більш тривалого перебування українців у Грузії фактором є різке зростання цін, як на оренду житла, так і на продукти харчування та товари повсякденного вжитку, у т.ч. через аномальну кількість росіян», – написав Андрій Касьянов.

Попри «наявність таких проблем, позитиву у відносинах набагато більше». Перш за все, йдеться про грузинських добровольців, які воюють у лавах ЗСУ, наголосив Касьянов.

«36 грузинських героїв віддали своє життя, захищаючи Україну та Грузію від нашого спільного підступного ворога. Їхні звитяга та хоробрість на віки залишаться в пам’яті українців»