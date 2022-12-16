Грузія: опозиціонери оголосили голодування в будівлі парламенту

Четверо членів парламенту від партії експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» оголосили 16 грудня безстрокове голодування у фойє будівлі законодавчого органу Грузії поряд із залою пленарних засідань. Вони вимагають негайно перевести Саакашвілі на лікування зі столичної лікарні Vivamedi до європейської клініки, передає кореспондент Радіо Свобода з Тбілісі.

Раніше цього тижня голодування оголошував і сам колишній президент, але невдовзі відмовився від нього, пославшись на прохання членів Європарламенту.

Депутати пояснюють своє рішення ще й тим, що готові піддати своє здоровʼя ризику замість здоровʼя Саакашвілі. Серед чотирьох учасників голодування – колишній начальник охорони Саакашвілі генерал Тимур Джанашія, а також одна жінка, Анна Цитлідзе.

З депутатами, які оголосили голодування, зустрівся голова парламенту від владної партії «Грузинська мрія» Шалва Папуашвілі. Він попросив їх обрати будь-яку іншу форму протесту, не наражаючи своє здоровʼя на небезпеку. Також Папуашвілі сказав, що такі форми тиску на суд неприпустимі.

Найближчим часом Тбіліський міський суд має ухвалити рішення про відтермінування виконання покарання для колишнього президента Грузії на рік та його відправлення до Європи для лікування від ментальних та неврологічних захворювань.

Саакашвілі засуджений до шести років позбавлення волі за звинуваченням в організації побиття спецпризначенцями МВС опозиційного депутата та бізнесмена Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Саакашвілі категорично заперечує свою причетність до побиття опозиціонера та називає справу сфабрикованою.