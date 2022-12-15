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МЗС України закликає владу Грузії дозволити Саакашвілі лікуватись в європейській або американській клініці

Міхеіл Саакашвілі після затримання в жовтні 2021 року кілька разів оголошував голодування. Фото ілюстративне

Міністерство закордонних справ України закликає владу Грузії дозволити колишньому президенту цієї країни, громадянину України Міхеїлу Саакашвілі пройти лікування у одній з європейських або американських клінік.

У зовнішньополітичному відомстві стурбовані станом Саакашвілі, який наразі перебуває в медичному центрі «Вівамеді» в Тбілісі.

«Враховуючи критичний стан українського громадянина, закликаємо грузинську сторону забезпечити його належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування покарання Міхеїла Саакашвілі задля його переведення до однієї із європейських або американських клінік з метою подальшого лікування. Ми також закликаємо владу Грузії надати доступ до Міхеїла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю», – йдеться в повідомленні МЗС.

Сам омбудсмен Дмитро Лубінець у телеграмі написав: «Вважаю за необхідне особисто як омбудсмену України переконатися, що його життю немає загрози. Закликаю владу Грузії допустити мене до громадянина України».

«Україна і надалі приділятиме особливу увагу дотриманню законних прав та інтересів громадян України, які перебувають на території Грузії, зокрема і українського громадянина Міхеіла Саакашвілі, який має бути звільнений», – підсумували в МЗС.

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Міхеіл Саакашвілі, засновник головної опозиційної сили Грузії та президент кавказької країни з 2004 до 2013 року, був у 2018 році заочно засуджений до шести років увʼязнення за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Його ув’язнили в жовтні 2021 року – через кілька днів після таємного повернення з еміграції в Україні. Саакашвілі після затримання кілька разів оголошував голодування.

Адвокати, а також соратники Саакашвілі домагаються відстрочки покарання та відправлення колишнього президента до Європи для лікування.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала його переслідування «очевидною політичною помстою».

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