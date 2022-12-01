Саакашвілі потрібне лікування за кордоном, його життя в небезпеці – експертиза

Глава центру «Емпатія» Маріам Джишкаріані опублікувала висновки комісійної судово-медичної експертизи щодо стану здоров’я експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Експертизу провели 10 грузинських та шість закордонних фахівців, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Повідомляється, що Саакашвілі поставили понад 20 діагнозів, з них десять – основні, які, на думку фахівців, несумісні з тюремним ув’язненням.

Експерти зазначають, що до арешту Саакашвілі був практично здоровим. Нині ж у нього спостерігаються нейропсихологічні, гастроентерологічні проблеми, порушення опорно-рухової системи, проблеми із зором, підвищена температура невідомої етимології, анорексія, швидка втрата ваги, біль у м’язах, суглобах та кістках.

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Експерти припускають, що розтягнення м’язів може бути пов’язане з інфекційними процесами або інтоксикацією, оскільки експертиза волосся показала підвищений вміст в організмі бісмуту, барію та ртуті.

«Ці токсичні речовини небезпечні тим, що можуть викликати не лише фізичні, а й іноді психічні розлади», – сказано в повідомленні.

Експерти вважають, що Саакашвілі не може перебувати у тбіліській клініці «Вівамеді» чи в місцях позбавлення волі, оскільки в цих установах не можна провести повне токсикологічне дослідження.

«Необхідна своєчасна діагностика отруйних речовин, у тому числі хімічних сполук та радіоактивних речовин, в іншому випадку з урахуванням ймовірності інтоксикації слід очікувати коми та летального результату», – сказано у заяві за підсумками проведеної експертизи.

Експерти вважають, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування до мультипрофільної університетської клініки до США або до однієї з країн Євросоюзу.

Вони також вказують на «травматичний стресовий досвід у пенітенціарній системі», оцінюючи його як заподіяння тяжких фізичних та психічних страждань і, отже, як катування.

Михайло Саакашвілі вже кілька місяців перебуває у тбіліській клініці «Вівамеді», куди його перевели з в’язниці після двох голодувань. Сім’я та адвокати заявляють про погіршення його стану, влада у відповідь каже, що немає приводів для тривоги і Саакашвілі отримує все необхідне лікування.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що відправити Саакашвілі на лікування за кордон неможливе за законом. При цьому до лікування політика можуть підключитись закордонні фахівці, сказав глава Мін’юсту.