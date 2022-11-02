Грузія: суд залишив за ґратами опозиційного медіаменеджера

Апеляційний суд Грузії залишив чинним рішення Тбіліського міського суду, який засудив у травні до трьох з половиною років увʼязнення опозиційного медіаменеджера, засновника опозиційної телекомпанії «Головний Канал» Ніку Ґварамію.

Прокуратура звинувачувала Ґварамію в розтраті та привласненні коштів приватної телекомпанії «Руставі-2», яку він очолював упродовж кількох років.

За президентства Міхеїла Саакашвілі Ґварамія обіймав посади міністра юстиції, за сумісництвом генерального прокурора та міністра освіти. Він вважався найбільш впливовою опозиційною фігурою після Саакашвілі.

Уже після оголошення вердикту апеляційного суду депутатка Європейського парламенту Анна Фотига в інтервʼю грузинським журналістам назвала Ґварамію «жертвою політичного переслідування» та вимагала його негайного звільнення. З аналогічними заявами неодноразово виступали інші члени Європарламенту.