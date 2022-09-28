Грузія засудила псевдореферендуми на окупованих РФ територіях України

Міністерство закордонних справ Грузії засудило псевдореферендуми, що відбулися на окупованих Росією територіях України.

«Грузія засуджує незаконний референдум Росії на окупованих територіях України. Ці спроби анексії українських територій є неприйнятними. Грузія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України», – йдеться у заяві МЗС Грузії.

27 вересня із відповідною заявою виступила і президентка країни Саломе Зурабішвілі.

«Грузія категорично засуджує неприйнятні референдуми на окупованих Росією регіонах України. Це цинічні порушення міжнародного права та волі українського народу, який продовжує героїчно боротися проти вторгнення. Ми продовжуємо твердо підтримувати територіальну цілісність та національний суверенітет України. Ці слова походять від народу, який пізнав біль окупації», – заявила вона.

27 вересня завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії на окупованих російськими військами територіях України.

Російські окупаційні сили заявили, що на окупованій території Донецької області за її входження до складу РФ нібито «проголосували» 99,23 % від тих, хто прийшов на виборчі дільниці, у Луганській – 98,42 %, у Запорізькій – 93,11 %, у Херсонській - 87,05%.

Ці так звані референдуми багатьма країнами світу, як і Україною, вже визнані нелегітимними і такими, що не мають жодної сили. Україна, США та інші країни називають голосування фіктивними референдумами, проведеними під дулами автоматів.

Країни Заходу заявили, що запровадять проти Росії нові санкції. Велика Британія вже запровадила санкції проти 92 осіб та організацій із Росії через факт проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

28 вересня Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти РФ через псевдореферендуми.