Пів тисячі росіян вийшли на антивоєнний мітинг у Тбілісі

У столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі 23 жовтня відбувся мітинг російських емігрантів проти війни в Україні та політики Володимира Путіна, повідомляє телеграм-канал SOTA. За оцінкою журналістів, у ньому взяли участь близько 500 осіб.

Серед цілей заходу було збирання коштів на допомогу українським біженцям. За підсумками мітингу, як повідомляє SOTA, зібрано майже 3 тисячі доларів.

Мітинг російських емігрантів було організовано міжнародним фондом Free Russia Foundation.

Після оголошення Володимиром Путіним «часткової мобілізації» зросло число росіян, які залишили межі своєї країни. За різними оцінками, може йтися як про кількасот тисяч, так і про кілька мільйонів емігрантів – точних цифр щодо цього немає.

Одним із популярних напрямів еміграції росіян є Грузія. За даними МВС країни, за вересень грузинський кордон перетнули понад 222 тисячі громадян РФ. У статистиці не йдеться про те, скільки з них приїхали до Грузії з туристичними, а скільки з міграційними чи транзитними цілями. При цьому в січні росіян, які в'їхали в країну, було, згідно з даними грузинського МВС, у десять разів менше.