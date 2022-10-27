МВС Грузії: з січня по вересень у країну приїхали понад 112 тисяч росіян

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що в країні зараз перебувають 112 733 громадян Росії, які приїхали з січня по вересень цього року. Це приблизно в чотири рази більше, ніж кількість людей, які приїхали з України: їх, за даними МВС, – 25 779.

Як уточнює проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», МВС надало цифри у відповідь на депутатський запит члена владної партії «Грузинська мрія» Левана Карумідзе. Відповідь відомства включає дані з 1 січня по 30 вересня 2022 року. Реальна кількість громадян Росії, які в’їхали в Грузію, на сьогоднішній день може бути вищою за рахунок тих, хто приїхав у жовтні, після оголошення в Росії мобілізації.

Раніше соратники Мілеїла Саакашвілі по опозиційній партії «Єдиний національний рух» висловили побоювання у зв’язку з напливом громадян Росії в країну, побоюючись «навали п’ятої колони Кремля», тоді як владна партія «Грузинська мрія» не бачить серйозної загрози.

Населення Грузії станом на 1 січня 2022 року становило 3 мільйони 688 тисяч осіб. Таким чином, кількість росіян, що залишаються в країні, становить близько трьох відсотків від загальної чисельності населення.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росію залишили сотні тисяч громадян. Перша хвиля від’їздів почалася після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним «спеціальної військової операції» 24 лютого. Грузія стала однією з найбільш привабливих для росіян країн завдяки безвізовому режиму і простоті отримання посвідки на проживання.

Друга хвиля почалася після оголошення у Росії 21 вересня мобілізації резервістів для військової служби в Україні. Імміграційний тиск на Грузію посилився також тому, що на той момент більшість країн Євросоюзу заборонила або ускладнила в’їзд росіян за шенгенськими візами.

Грузинські громадські діячі виступали з пропозиціями запровадити візовий режим із Росією, проте поки що їх не реалізували.