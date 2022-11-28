Лікарі не дозволили привезти Саакашвілі до суду через стан його здоров’я

Лікарі клініки «Вівамеді» не дозволили перевезти колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі до Тбіліського міського суду через стан його здоров’я, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Враховуючи надану довідку про те, що транспортування Саакашвілі до будівлі суду недоцільне, суддя Ніно Чахнашвілі ухвалила вчергове відкласти засідання у справі про незаконний перетин кордону Грузії експрезидентом країни.

Саакашвілі не з’являвся на публіці з квітня цього року. З травня він проходить лікування у клініці «Вівамеді». Члени його родини та прибічники кажуть, що життю експрезидента загрожує небезпека та його необхідно відправити на лікування за кордон. Повідомляється також, що політика, можливо, отруїли.

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Протягом останніх місяців судові засідання неодноразово скасовувалися та переносилися через те, що Саакашвілі не міг з’явитися до суду за станом здоров’я. Перед черговим процесом адвокати повідомили, що Саакашвілі хоче бути присутнім на суді, але не може самостійно пересуватися.

«Якщо він вирішить з’явитися на процесі, то його принесуть на носилках, або доставлять в інвалідному візку», – заявив адвокат Шалва Хачапурідзе.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що уважно спостерігає за повідомленнями про стан здоров’я Саакашвілі. Вона вважає, що висновок про стан здоров’я експрезидента має бути поданий до суду, а суд, у свою чергу, має ухвалити «гідне рішення».