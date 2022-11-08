У Саакашвілі можуть виявити туберкульоз і деменцію – адвокат

Адвокат увʼязненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі Шалва Хачапурідзе не виключив, що у політика можуть бути виявлені різні захворювання, зокрема, деменція та туберкульоз.

Раніше Хачапурідзе заявив, що отримав звіт про стан здоровʼя Саакашвілі від іноземних фахівців, але пізніше уточнив, що це попередня інформація, повідомляє «Ехо Кавказу».

У клініці, де лікується Саакашвілі, кажуть, що продовжують проводити дослідження, щоб визначити, чи є у нього туберкульоз. Найближчими днями обіцяють поставити діагноз.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі міг заразитися коронавірусом. Однак ця підозра не підтвердилася.

Міхеїл Саакашвілі, який після закінчення президентського терміну жив і працював в Україні, таємно повернувся до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів восени 2021 року, після чого був затриманий і увʼязнений. Стан здоровʼя політика значно погіршився після двох голодувань. З травня Саакашвілі перебуває під вартою в тбіліській клініці «Вівамед».