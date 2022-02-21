Грузія: Саакашвілі вдруге оголосив безстрокове голодування

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якому загрожує в Грузії до 11 років позбавлення волі за пʼятьма кримінальними справами, заявив 21 лютого на судовому процесі в Тбілісі, що вирішив знову оголосити безстрокове голодування на знак протесту проти порушення його прав, а також на знак солідарності з українським народом, який «бореться за свободу». Саакашвілі зараз є громадянином України.

Саакашвілі поскаржився, що до нього вже кілька місяців не пускають лікаря, а також неврологів і невропатологів зі США та Європи, які хотіли особисто взяти участь у лікуванні експрезидента. Від сьогодні я оголошую безстрокове голодування. Це моя реакція на те, як режим поводиться зі мною та з нашим народом. Моя вимога – надання адекватної медичної допомоги», – сказав Саакашвілі.

Саакашвілі стверджував, що владна партія «Грузинська мрія» мільярдера Бідзіни Іванішвілі намагається перетворити його на інваліда і навіть убити «на догоду Путіну».

Саакашвілі також звернувся українською мовою до українського народу, висловивши жаль через неможливість «зі зброєю в руках стояти на лінії фронту».

«Не дочекайєтеся мого тихого згасання. Ви побачите як з гордо піднятою головою вмирають президенти», – сказав Саакашвілі, перш ніж залишити залу судових засідань.

Саакашвілі вже оголошував «безстрокове голодування» в жовтні 2021 року і припинив його в середині листопада, коли, згідно з вердиктом Європейського суду з прав людини, грузинська влада була змушена перевести його з вʼязниці до військового шпиталю міста Горі.