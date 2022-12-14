Грузія: Саакашвілі оголосив нове голодування

Увʼязнений експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі оголосив нове голодування 14 грудня – після того, як не зміг взяти участь у судовому засіданні по відеозвʼязку зі своєї лікарняної палати.

«Міхеїл Саакашвілі оголосив голодування, вимагаючи дозволити йому брати участь у судових засіданнях по відеозвʼязку», – повідомляє агенція France-Presse з посиланням на адвоката політика Діто Садзаглішвілі.

54-річного Саакашвілі перевели до лікарні минулого року після 50-денного голодування на знак протесту проти ув’язнення.

Незалежні лікарі, які обстежували Саакашвілі, давно попереджали, що його життя під загрозою, оскільки йому відмовляють у належному лікуванні. Один із медиків сказав, що з моменту затримання пацієнт втратив приблизно 40 кілограмів.

Адвокати вимагали відтермінування тюремного увʼязнення, а судове засідання у справі довелося відкласти, оскільки влада не змогла організувати відеозвʼязок між залою суду та лікарнею Саакашвілі.

Саакашвілі, засновник головної опозиційної сили Грузії та президент кавказької країни з 2004 до 2013 року, був у 2018 році заочно засуджений до шести років увʼязнення за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Його ув’язнили в жовтні 2021 року – через кілька днів після таємного повернення з еміграції в Україні.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала його переслідування «очевидною політичною помстою».