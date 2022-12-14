Саакашвілі припинив голодування – воно тривало кілька годин

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який в середу оголосив голодовку, заявив про припинення голодування. Це сталося через кілька годин після того, як воно було оголошена.



Заяву колишнього президента, раніше засудженого тбіліським судом до шести років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, зачитала адвокат. У ній зазначається, що Саакашвілі не хотів би давати своїм критикам приводи звинувачувати його в тому, що він свідомо шкодить здоров'ю. Також, за словами Саакашвілі, його просили припинити голодування депутати Європарламенту, які пообіцяли стежити за тим, чи дотримуватимуться його прав.



Причиною оголошення голодування стала відмова Департаменту виконання покарань Мін'юсту Грузії забезпечити йому пряме включення з лікарняної палати в ході судового процесу про його переведення для подальшого лікування до берлінської клініки «Шаріте». Саакашвілі вранці 14 грудня повідомив через своїх адвокатів, що триматиме голодування доти, доки йому не дозволять дистанційно виступити на судовому процесі та звернутися до країни. У заяві про припинення голодування не йдеться, чи була виконана ця умова.



Наступне засідання суду відбудеться не раніше ніж 22 грудня. Лікарі висловлюють занепокоєння через погіршення стану здоров'я колишнього глави держави.

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Адвокати, а також соратники Саакашвілі домагаються відстрочки покарання та відправлення колишнього президента до Європи для лікування.

Саакашвілі, засновник головної опозиційної сили Грузії та президент кавказької країни з 2004 до 2013 року, був у 2018 році заочно засуджений до шести років увʼязнення за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Його ув’язнили в жовтні 2021 року – через кілька днів після таємного повернення з еміграції в Україні.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала його переслідування «очевидною політичною помстою».