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Україна офіційно просить віддати на лікування Саакашвілі, якого навмисно катують – Подоляк

Радник керівника ОП зазначив, що за бажанням Грузії може сам особисто приїхати та забрати Саакашвілі

Україна офіційно звернулась до влади Грузії з проханням віддати їх громадянина та експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Україні чи будь-якій іншій європейській країні, зазначив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю 1TV.

Він запевнив, передача Саакашвілі Україні не матиме жодних військово-агресивних наслідків з боку Росії.

«Президент України Володимир Зеленський має чітку позицію – на відміну від Росії, ми не втручаємось у суверенні справи інших країн. Ми не даємо жодних порад. Це дуже важливий параметр. На офіційному рівні ми пропонуємо уряду Грузії передати нам Саакашвілі. Я дуже симпатизую Міхеілу. Я поважаю його, бо він є фігурою історичного масштабу», – заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента також пояснив, що офіційна позиція України наразі полягає в передачі Саакашвілі їм на лікування. Проте, якщо Грузія відмовляється передавати колишнього президента безпосередньо в Україну, тоді його треба перевезти до будь-якої третьої європейської країни, «де можна надати ту медичну допомогу, яку, на жаль, не можна надати в Грузії».

За словами Подоляка, його позиція радикальніша порівняно з офіційною, оскільки він вважає, що «уряд Грузії навмисно хоче ввести Грузію в історію як державу, яка навмисно катувала свого президента у в’язниці».

«Ось так це виглядає для мене. Даю просту пораду, без втручання, говорю їм прямо — представники чинної влади, держави загалом, депутати правлячої партії, тієї партії, яка чомусь так любить Росію, не робіть так, що самі впишете себе в історію Грузії чорними літерами», – сказав Подоляк.

Радник керівника ОП навіть заявив, що за бажанням Грузії може сам особисто приїхати та забрати Саакашвілі.

«Це взагалі не проблема. Я просто хочу зрозуміти їхню мотивацію», – додав він.

22 грудня Тбіліський міський суд розглядав клопотання адвокатів про відстрочку покарання та звільнення за станом здоров'я. Саакашвілі брав участь у цьому засіданні дистанційно.

Міхеіл Саакашвілі, засновник головної опозиційної сили Грузії та президент кавказької країни з 2004 до 2013 року, був у 2018 році заочно засуджений до шести років увʼязнення за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Його ув’язнили в жовтні 2021 року – через кілька днів після таємного повернення з еміграції в Україні. Саакашвілі після затримання кілька разів оголошував голодування.

Адвокати, а також соратники Саакашвілі домагаються відстрочки покарання та відправлення колишнього президента до Європи для лікування.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала його переслідування «очевидною політичною помстою».

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