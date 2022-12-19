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«Це знущання»: Зеленський закликав Грузію дозволити Саакашвілі лікуватися за кордоном

Голова держави закликав ухвалити рішення щодо лікування Саакашвілі за межами Грузії, заявивши, що це «може врятувати його життя»

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 грудня прокоментував стан здоров’я колишнього президента Грузії та українського громадянина Міхеїла Саакашвлі.

«Певно, всі могли бачити, у якому стані зараз Михайло Саакашвілі, у якому стані його здоров’я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії – треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Михайлом, це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити», – сказав він.

Голова держави закликав ухвалити рішення щодо лікування Саакашвілі за межами Грузії, заявивши, що це «може врятувати його життя».

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«Переведіть Михайла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок», – наголосив він.

Раніше подібний заклик озвучило Міністерство закордонних справ України.

Міхеіл Саакашвілі, засновник головної опозиційної сили Грузії та президент кавказької країни з 2004 до 2013 року, був у 2018 році заочно засуджений до шести років увʼязнення за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Його ув’язнили в жовтні 2021 року – через кілька днів після таємного повернення з еміграції в Україні. Саакашвілі після затримання кілька разів оголошував голодування.

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Адвокати, а також соратники Саакашвілі домагаються відстрочки покарання та відправлення колишнього президента до Європи для лікування.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала його переслідування «очевидною політичною помстою».

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