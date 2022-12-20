У МЗС відреагували на заяви Грузії про «спецоперацію» з приїздом Саакашвілі

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву керівника правлячої партії Грузії про те, що нібито повернення Міхеіла Саакашвілі до Грузії було спецоперацією України із втягування Тбілісі у війну.



«Які тільки інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії. Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії. Натомість ми глибоко розчаровані, що грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей», – написав речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці в фейсбук.

У МЗС нагадали про заклик надати доступ до Міхеіла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю.

«Закликаємо також забезпечити українського громадянина належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування його покарання задля переведення до однієї із українських, західноєвропейських або американських клінік з метою подальшого лікування», – додав речник відомства.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 грудня закликав владу Грузії проявити милосердя і ухвалити рішення щодо лікування Саакашвілі за межами Грузії, заявивши, що це «може врятувати його життя».

Після цього звернення керівник правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Мамука Мдінарадзе заявив, що повернення Саакашвілі до Грузії у жовтні минулого року було «спецоперацією», а метою приїзду колишнього грузинського президента було «розв'язання війни».



«У них (керівництва України) є таке очікування, і планувальники спецоперації також домоглися того, щоб навіть президент України відреагував на цю історію. Ми маємо розглядати це у взаємозв'язку, у синтезі. Такі речі не відбуваються випадково. Це була спецоперація із втягнення Грузії у війну і розкол Грузії», – зазначив Мдінарадзе, якого процитувало видання JAM-News.

Міхеіл Саакашвілі, засновник головної опозиційної сили Грузії та президент кавказької країни з 2004 до 2013 року, був у 2018 році заочно засуджений до шести років увʼязнення за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Його ув’язнили в жовтні 2021 року – через кілька днів після таємного повернення з еміграції в Україні. Саакашвілі після затримання кілька разів оголошував голодування.

Читайте також: Саакашвілі припинив голодування – воно тривало кілька годин

Адвокати, а також соратники Саакашвілі домагаються відстрочки покарання та відправлення колишнього президента до Європи для лікування.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала його переслідування «очевидною політичною помстою».