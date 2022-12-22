У Саакашвілі деменція, яка швидко прогресує – американський лікар

У колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі – деменція, що швидко прогресує, і посттравматичний стресовий розлад. Про це на засіданні Тбіліського міського суду заявив американський психіатр Ерік Девід Голдсміт, відповідаючи на запитання адвоката Саакашвілі Шалви Хачапурідзе.



«У Михайла Саакашвілі серйозні проблеми із пам'яттю. Як і всі хворі на деменцію, він добре пам'ятає своє минуле, дитинство, юність, кар'єру, але у нього жахлива пам'ять на поточні події. Точніше – має проблеми зі засвоєнням нової інформації. Він мав здатність до швидкого мислення, але зараз його мислення сповільнене, іноді він розгублений», – сказав Голдсміт.

При цьому фахівець виключає, що Саакашвілі займається симуляцією.



«Його слід перевести до клініки відповідної кваліфікації на Заході, щоб оцінити інші супутні захворювання та призначити відповідне лікування… Якщо його негайно не переведуть до закордонної західної клініки третього рівня, його стан може серйозно та незворотно погіршитися. Він може померти», – сказав лікар.

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22 грудня Тбіліський міський суд розглядав клопотання адвокатів про відстрочку покарання та звільнення за станом здоров'я. Саакашвілі брав участь у цьому засіданні дистанційно.

Міхеіл Саакашвілі, засновник головної опозиційної сили Грузії та президент кавказької країни з 2004 до 2013 року, був у 2018 році заочно засуджений до шести років увʼязнення за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Його ув’язнили в жовтні 2021 року – через кілька днів після таємного повернення з еміграції в Україні. Саакашвілі після затримання кілька разів оголошував голодування.

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Адвокати, а також соратники Саакашвілі домагаються відстрочки покарання та відправлення колишнього президента до Європи для лікування.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала його переслідування «очевидною політичною помстою».