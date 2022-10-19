У Грузії пропонують визначити статус бійців, які воюють в Україні

Депутат від партії «За Грузію» Александр Моцерелія пропонує розглянути в парламенті питання про загиблих в Україні грузинських бійців. На думку опозиційного депутата, влада Грузії має визначити їхній офіційний статус і взяти на себе турботу про родини загиблих.

На пленарному засіданні парламенту Грузії Моцерелія заявив, що на війні в Україні загинули 20 грузинських бійців.

«Ці бійці сьогодні воюють в Україні, борються з окупантами, воюють за кращий завтрашній день, за Грузію, борються за ідеї», – сказав Моцерелія.

Він назвав протистояння України російській агресії боротьбою «за те, щоб ми стали членами Євросоюзу та НАТО, вони борються, бо знають, що ми ніколи не були такими близькими до відновлення нашої територіальної цілісності, як сьогодні».

Моцерелія зазначив, що сім’я нещодавно загиблого Едішера Кварацхелії потребує державної підтримки.

13 жовтня у Володимирському соборі в Києві попрощалися із грузинським добровольцем Едішером Кварцхелією, який загинув під Донецьком 10 жовтня. Він служив у 25-му окремому мотострілецькому батальйоні «Київська Русь». Воював за Україну у складі ЗСУ з 2014 року.