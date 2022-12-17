Угорщина, Румунія, Грузія і Азербайджан підписали угоду про поставки електроенергії

На зустрічі в Бухаресті 17 грудня лідери Азербайджану, Грузії, Румунії й Угорщини підписали угоду про прокладання підводного електричного кабелю по дну Чорного моря для забезпечення Європи азербайджанською електроенергією.

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав проєкт «вирішальним» і «амбітним».

Майже 1200-кілометровий кабель транспортуватиме електроенергію з Азербайджану і Грузії до Румунії й Угорщини. Проєкт має бути завершено протягом шести років. Він є частиною прагнення Європейського союзу зменшити залежність від російської енергії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн була присутня на підписанні і заявила, що ЄС готовий надати фінансову підтримку проєкту після проведення техніко-економічного обґрунтування.

Йоганніс підкреслив, що проєкт є важливим кроком у зміцненні європейської енергетичної безпеки і розбудові співпраці в Чорноморському регіоні.

«Враховуючи нинішній контекст у сфері безпеки через військову агресію проти України, ми повинні краще співпрацювати та виявляти більше солідарності для вирішення поточних проблем», – сказав він.

Фон дер Ляєн додала, що проєкт «може принести значну користь Грузії, країні з європейською долею».

«Це може перетворити цю країну на енергетичний хаб й інтегрувати її в ринок електроенергії ЄС, – сказала вона. – Кабель під Чорним морем міг би транспортувати електроенергію до наших сусідів у Молдові та на західних Балканах і, звичайно, в Україну».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який має найтепліші стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним серед лідерів ЄС, високо оцінив проєкт, зазначивши, що «часи імпорту дешевої сировини з Росії минули».

«Ми хочемо економічного зростання й безпеки, – сказав Орбан. – Ми тут разом, тому що домовилися визначити нові джерела енергії для Європи».

Президент Азербайджану Ільгам Алієв також привітав ініціативу як «новий «міст» з Азербайджану в Європу».