«Хлопці, які тримають напрямок Соледару, вони – леви!»: розповідь із місця подій про бої на Донбасі

Радіо Свобода під час прямого ефіру програми Свобода Live зв'язалося із командиром роти батальйону «Свобода» Національної гвардії України Євгеном Оропаєм, який перебуває на найгарячішій ділянці фронту російсько-української війни. У своєму включенні у випуск із окопу ротний розповів про бої за Бахмут та Соледар.

– Яка ситуація зараз на бахмутському напрямку?

– Дні неспокійні. Постійні обстріли. Декілька разів виїжджали ворожі танки. Постійно наші позиції обстрілювалися із СПГ, вилітали... орки, обстрілювали з РПГ, міномети працювали. Тобто день, як і вчора, як і позавчора, був неспокійний.

– Ви буквально з окопу до нас вмикаєтеся наживо?

– Так, ми зараз знаходимося в окопі. У нас тут є Starlink. Я завчасно вибачаюся, якщо випадково пропаде сигнал або буде він поганий. Тому що тут у нас сигнал дійсно слабкий.

– Це дуже цінні кадри, і те, що ви зараз говорите, незалежно від того, якої якості буде зв'язок.

Американський інститут вивчення війни нині в своєму огляді повідомив про те, що українські війська зберігають контроль над підприємством «Артемсіль» і над прилеглими багатоповерхівками на півночі Соледара, але водночас бійці-«вагнерівці» нібито контролюють значну частину території міста Соледар.

Чи можете ви наразі підтвердити цю інформацію або ж просто розповісти, яку частину міста контролюють українські сили, а яку частину міста вже російські?

– Я не можу поперед нашого керівництва давати якісь коментарі. Так, є деякі проблеми саме на Соледарі.

Деяка частина Соледара зараз дійсно була не втрачена, а так, зробили маленький маневр, так як було дуже-дуже складно.

І там дійсно ПВК (приватна військова компанія, ПВК «Вагнера» – ред.) сильно активізувалася. Вони дійсно зараз хочуть захопити весь Соледар.

Але наші захисники, захисники України, які там знаходяться, максимально грамотно, максимально сильно намагаються відтіснити ворога, забрати назад наші позиції.

Хлопці, які тримають саме напрямок Соледара, вони – леви!

Я сподіваюся, що у нас все вийде, що на цьому напрямку у нас не буде ніяких проблем, місто Соледар, як і всі інші міста України, знову будуть під повним контролем України.

Але наразі там дуже і дуже складні бої, наразі там ведуться бої не на життя, а на смерть!

Хлопці, які тримають саме напрямок Соледара, вони – леви, вони – молодці! Вони стоять до останнього.

– А як ви думаєте, чому російські сили перекинулися із Бахмута на Соледар? Яку цінність для них представляє це місто?

– Вони пробували декілька тижнів просунутися на бахмутському напрямку.

Там зараз наразі найважчі бої, тобто набагато складніші, ніж на самому Бахмут

Через деякий час вони зрозуміли, що «в лоб» йти – це неможливо і розпочали такі маневри, тобто запускати з флангів свої групи зліва і справа, тобто на північ і на південь від Бахмута. Тобто Озерянівка, Курдюмівка, Соледар.

І там зараз наразі найважчі бої, тобто набагато складніші, ніж на самому Бахмуті.

Бахмутський напрямок дуже і дуже фортифікаційно захищений.

Тому Соледар і саме низ Бахмута вони будуть пробувати продавити, пробувати зробити якесь таке оперативне оточення, щоб взяти хоч якось, в хоч якесь мінімальне оточення сам Бахмут. Але наразі у них на південному напрямку справи йдуть не дуже – нижче від Бахмута.

А на півночі від Бахмута вони деякі все-таки успішні операції провели і задавили чисто кількістю, чисто тим, що хлопці втомлені, чисто тим, що у них дуже багато артилерії, яку вони бездумно витрачали. Вони туди кинули дуже багато військ.

Вони витрачали максимальну кількість своєї живої сили

Те, що було в Курдюмівці, те, що було в Озерянівці – це також тому підтвердження. Тобто вони витрачали максимальну кількість своєї живої сили, яку довелося просто добити, довелося, як тарганів, травити, вкопувати в нашу українську землю.

І ось на Соледарі було трошки хлопцям дуже-дуже складно...

Великі морози – тут мінус 15, мінус 17 .

І так як наших захисників у кількісному порядку набагато менше, ніж оркостанців, оркостранців (ми їх так називаємо), то вони просто кількістю задавили.

Морози і ми втомлені

Ми втомлені. На Соледарі, на бахмутському напрямку хлопці вже втомилися. Ці всі постійні штурми дають про себе знати. І на цьому напрямку зараз дійсно складно. Тому вони так трошки й просунулися.

Будемо сподіватися, що ця ситуація нормалізується.

Я впевнений, що ми, всі захисники України, які стоять на бахмутському напрямку, на східному напрямку зможуть щось відстояти, дочекатися підтримки наших сил оборони, які до нас найближчим часом повинні підійти, ось ці ленд-лізи, які нам обіцяли, що передадуть важку артилерію, важку техніку, яка нам на цьому напрямку дуже необхідна.

– Що має статися, яке озброєння чи чого ви потребуєте, щоб українські сили могли переломити ситуацію на свою користь?

– Більше сил. Це воїнів, воїнів, які розуміють свою справу, які навчені.

Не просто людина зі зброєю, яка тільки мобілізувалася, яку тільки призвали і її відразу направляють на цей напрямок. Ні. Таким людям буде тут буде дуже складно.

Морально треба розуміти, що ти тут будеш 3-5 днів сидіти в холодному окопі, іноді тиждень

Це дійсно дуже гаряча точка, на якій треба і моральну, і фізичну підготовку. Тобто морально треба розуміти, що ти тут будеш 3-5 днів сидіти в холодному окопі, іноді тиждень. Це дуже складно і фізично, і морально.

Також потрібні засоби.

Засоби – це все включає: від артилерії, мінометів, танків, важкого озброєння, якісь САУ, тобто все, що може наносити ворогу на дистанції якусь шкоду, більше тих же ж самих «Хаймарсів», які показали свою ефективність у точковому знищенні ворожих позицій та ворожих груп зосередження, там, де вони звозять своє БК.

Потрібні всі засоби, потрібна зброя

Як це було до нового року. До нового року було дуже багато підпалених, спалених, знищених ворожих баз, де вони групували свої боєкомплекти. Вони до нового року трошки збавили свої апетити – вони не могли так багато стріляти, як вони стріляли десятий-одинадцятий місяць.

Але зараз, я так розумію, у них знову якийсь підвіз БК – вони знову активізувалися і на північному, і на південному напрямку біля Бахмута. І зараз тут стає дуже-дуже гаряче. Не дивлячись на те, що морози, але тут пекло ще те.

– Ми зараз показуємо якраз, як виглядає Соледар, його околиці. Це сьогоднішнє відео агенції «Ройтерс».

Євгене, у вчорашньому вечірньому зверненні Володимир Зеленський сказав, що завдяки стійкості ЗСУ у Соледарі Україна змогла виграти додатковий час, а Росія, мовляв, лише втратила час і своїх військових.

До речі, учора щодо Соледару теж був коментар Ганни Маляр, заступниці міністра оборони. Вона сказала, що на цьому бахмутському напрямку «окупанти наступають трупами своїх солдат».

Що це значить? Ви на початку почали казати, що вони кидають дуже багато людей. Але чи не могли би ви деталізувати, наскільки більше в силах особового складу переважають російські війська на вашому напрямку?

– Саме на нашому напрямку, там, де стоїть батальйон «Свобода» у складі 4-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії, то це переважаючі сили десь в 3-4 рази.

За день може бути по 6-7 піхотних штурмів

Тобто за день може бути по 6-7 піхотних штурмів. Це невеликі групи, це по 5-7 військовослужбовців, які йдуть на перевірку боєм. Тобто їх відправляють, як гарматне м'ясо, їх відправляють вперед легкоозброєних, тільки з автоматами.

Нам доводиться їх знищувати зі своїх позицій, цим самим виявляючи свої вогневі засоби. Після цього йде більш досвідчена група людей, яка поверх цих трупів йде і знову штурмує наші позиції.

Не виходить – вони відходять і знову починають нас «утюжити» з мінометів, «утюжити» з СПГ, з АГС накидувати, працювати зі «стволки».

Усі захисники України, які зараз знаходяться на цьому напрямку – це просто леви, це герої!

Може виїхати танк і відпрацювати по наших позиціях. І так повторюється раз за разом. Це може бути за день 3-4 години поспіль. Потім відпочинок.

Тобто ті хлопці, які зараз сидять в окопах, я вам прямо кажу: всі захисники України, які зараз знаходяться на цьому напрямку, кожен з них – це просто леви, це герої!

Вони довели, що вони дійсно морально та фізично готові до захисту своєї країни, він просто готові віддати все для того, щоб зберегти наші села, наші міста і не віддати ворогу, не поступитися ворогу!

Повністю програму Свобода Live дивіться тут: