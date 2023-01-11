Російська армія втратила майже 500 військових за добу – Генштаб

Російські війська втратили близько 490 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 11 січня.

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Відтак українське командування оцінює втрати Росії за період від 24 лютого в 112 960 військових. Штаб також наводить дані про втрати російської техніки:

3 094 танки (+10)

6 159 бойових броньованих машин (+5)

2 078 артилерійських систем (+5)

437 реактивних систем залпового вогню (+3)

217 засобів протиповітряної оборони

285 літаків

275 гелікоптерів

1 862 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+2)

723 крилаті ракети

17 кораблів і катерів

4 826 автомобілів і автоцистерн (+9)

184 одиниці спеціальної техніки (+1)

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.