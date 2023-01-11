Російська армія втратила майже 500 військових за добу – Генштаб

Російські війська втратили близько 490 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 11 січня.
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Відтак українське командування оцінює втрати Росії за період від 24 лютого в 112 960 військових. Штаб також наводить дані про втрати російської техніки:
- 3 094 танки (+10)
- 6 159 бойових броньованих машин (+5)
- 2 078 артилерійських систем (+5)
- 437 реактивних систем залпового вогню (+3)
- 217 засобів протиповітряної оборони
- 285 літаків
- 275 гелікоптерів
- 1 862 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+2)
- 723 крилаті ракети
- 17 кораблів і катерів
- 4 826 автомобілів і автоцистерн (+9)
- 184 одиниці спеціальної техніки (+1)
Штаб зазначає, що дані уточнюються.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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