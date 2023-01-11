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Російська армія втратила майже 500 військових за добу – Генштаб

Українські військові стріляють із зенітної установки на околиці Бахмуту, Донеччина, 10 січня 2023 року

Російські війська втратили близько 490 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 11 січня.

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Відтак українське командування оцінює втрати Росії за період від 24 лютого в 112 960 військових. Штаб також наводить дані про втрати російської техніки:

  • 3 094 танки (+10)
  • 6 159 бойових броньованих машин (+5)
  • 2 078 артилерійських систем (+5)
  • 437 реактивних систем залпового вогню (+3)
  • 217 засобів протиповітряної оборони
  • 285 літаків
  • 275 гелікоптерів
  • 1 862 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+2)
  • 723 крилаті ракети
  • 17 кораблів і катерів
  • 4 826 автомобілів і автоцистерн (+9)
  • 184 одиниці спеціальної техніки (+1)

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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