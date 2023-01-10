Росія «маніакально» намагається захопити Соледар – Міноборони

Росія «маніакально» намагається захопити Соледар, повідомляють у Міністерстві оборони України.

«Країна мазохістів. Навіть зазнавши колосальних втрат, Росія все ще маніакально намагається захопити Соледар, де розташована найбільша соляна шахта в Європі. Вірять, що сіль залікує рани покалічених окупантів?», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в твіттері.

Інших нових даних щодо ситуації в Соледарі в міністерстві не наводять.

Ввечері російські ЗМІ з посиланням на керівника так званої ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина повідомили, що російські сили взяли під контроль усю територію Соледара. При цьому він заявив про вуличні бої в місті.

Подібні заяви російської сторони в останні дні з'являлись неодноразово.

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9 січня у Міноборони України повідомили, що російські війська перегрупувалися і почали новий штурм Соледара. Згодом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що Соледар є найгарячішою точкою на Донбасі, проте місто тримається.

10 січня у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в місті Соледар і, ймовірно, «контролюють його більшу частину». За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.