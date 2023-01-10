Міноборони про ситуацію в Соледарі: війська РФ продовжують активний штурм

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляє, що тривають важкі бої за утримання Соледару, війська РФ продовжують активно штурмувати місто.

«Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Наші бійці мужньо тримають оборону», – написала вона у телеграмі.

У британській розвідці зазначають, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в місті Соледар і, ймовірно, «контролюють його більшу частину». За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.

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9 січня у Міноборони України повідомили, що російські війська перегрупувалися і почали новий штурм Соледара. Згодом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що Соледар є найгарячішою точкою на Донбасі, проте місто тримається.