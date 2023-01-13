Рада визнала учасниками бойових дій людей, які воювали поза офіційними формуваннями Сил оборони

Верховна Рада 12 січня ухвалила в другому читанні зміни в законодавстві про визнання учасниками бойових дій осіб, які брали участь в обороні України.

Зокрема, до закону про статус ветеранів війни внесли положення про людей, які добровільно брали участь у заходах із захисту України, «перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах їх проведення», у взаємодії зі Збройними силами чи правоохоронними структурами.

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«Рішення про надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, приймається міжвідомчою комісією, утвореною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України», – йдеться в документі.

Порядок надання статусу УБД має визначати Кабінет міністрів.

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«Тепер статус учасника бойових дій зможуть отримувати цивільні особи, які від початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України, але не вступили до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, а воювали на підставі добровольців», – прокоментували закон у партії «Слуга народу», представники якої ініціювали документ.

В Україні після повномасштабного нападу Росії, який почався 24 лютого, запровадили воєнний стан й оголосили загальну мобілізацію.