США підтримують надання танків Україні – Пентагон

США підтримують рішення союзників щодо військової допомоги Україні, в тому числі надання танків, заявив речник Пентагону Пат Райдер.



«Ми повністю підтримуємо будь-який тип оборонної спроможності, який наші міжнародні союзники та партнери можуть надати Україні, включно з танками», – сказав він під час брифінгу.

За словами речника Пентагону, бойові машини Bradley, про надання яких у січні оголосили США, спочатку відправлять до Німеччини, щоб українські військові могли тренуватися під час навчань. Він додав, що це станеться через «тижні, а не місяці».

Серед країн НАТО тривають дискусії щодо танків, про надання яких Україна просила вже неодноразово.

11 січня під час візиту до Львова Анджей Дуда повідомив, що Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard.

«Ми ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Рота танків Leopard буде надана в рамках коаліції. Необхідно отримати офіційну згоду і побудувати міжнародну коаліцію. Ми ухвалили її сформувати. Перша група Leopard разом із іншими типами танків, сподіваюся, буде надана іншими країнами дуже скоро, щоб посилити оборонну спроможність України», – заявив Дуда.

За даними видання Defence Express, рота танків у Польщі, як й у країнах НАТО, – це 14 машин.