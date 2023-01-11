Дуда про танки від Польщі: це символічна кількість, але будемо домагатися внеску від інших країн

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рота танків, які Варшава має надати Україні, – це символічна кількість, але Польща буде домагатися, щоб її прикладу послідували інші країни.



«Ми будемо домагатися на міжнародній арені, щоб ця коаліція була створена цілим рядом країн, які будуть робити свій внесок у вигляді танків, щоб можна було створити більший танковий підрозділ. Рота – це невеликий підрозділ, я б навіть сказав символічний, але якщо таких рот буде більше, то буде створена бригадна бойова група чи ще більша військова частина, яка фактично матиме велике військове значення в обороні України – це те, чого ми хочемо досягти», – сказав Дуда, повідомляє Польське радіо.



Він сподівається, що таке формування, оснащене технікою за стандартами НАТО, зможе створити «серйозну блокаду, залізну стіну для російської агресії проти України».

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11 січня під час візиту до Львова Анджей Дуда повідомив, що Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard.

«Ми ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Рота танків Leopard буде надана в рамках коаліції. Необхідно отримати офіційну згоду і побудувати міжнародну коаліцію. Ми ухвалили її сформувати. Перша група Leopard разом із іншими типами танків, сподіваюся, буде надана іншими країнами дуже скоро, щоб посилити оборонну спроможність України», – заявив Дуда.

За даними видання Defence Express, рота танків у Польщі, як й у країнах НАТО, – це 14 машин.

Україна неодноразово заявляла про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають.