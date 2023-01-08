Маляр розповіла, коли стане обов’язковою мобілізація для жінок-медиків

Українки, котрі мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов’язковій мобілізації до 2026 року – зміни стосуються тільки системи постановки на облік, розповіла замміністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«Немає мобілізації жінок. Зараз є зміни щодо системи обліку. До 2026 року навіть для українок, які мають медичну спеціальність – єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не буде обов'язкової постановки на облік. Інші професії – лише в добровільному порядку», – заявила вона.

Маляр додала, що зараз на фронті за власним бажанням перебувають близько п’яти тисяч жінок. Також вона запевнила, що зміни про спрощення системи призову було заплановано та розроблено Генштабом ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Там немає нічого, щоб ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які перебувають на обліку. Йдеться про спрощення системи обліку», – додала Маляр.

В Україні після повномасштабного нападу Росії, який почався 24 лютого, запровадили воєнний стан й оголосили загальну мобілізацію.

У липні Генеральний штаб заявляв, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.

7 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає добровільний порядок взяття жінок на військовий облік.