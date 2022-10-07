Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок – депутат

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає добровільний порядок взяття жінок на військовий облік, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За його словами, за ухвалення документу в цілому проголосували 297 народних депутатів.

«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їхнім бажанням», – повідомив депутат у своєму телеграм-каналі.

Водночас, за його словами, у законі залишилася норма про медичних працівників: «жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти і здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних».

Даних про голосування на сайті Верховної Ради наразі немає.

У вересні Міністерство оборони України відтермінувало до 1 жовтня 2023 року взяття жінок на військовий облік. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, це було зроблено для того, щоб Верховна Рада змогла доопрацювати й ухвалити відповідні зміни до законодавства.

«За цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним», – наголосила Ганна Маляр.

В Україні після повномасштабного нападу Росії, який почався 24 лютого, запровадили воєнний стан й оголосили загальну мобілізацію.

У липні Генеральний штаб заявляв, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.