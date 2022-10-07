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Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок – депутат

За ухвалення документу в цілому проголосували 297 народних депутатів

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає добровільний порядок взяття жінок на військовий облік, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За його словами, за ухвалення документу в цілому проголосували 297 народних депутатів.

«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їхнім бажанням», – повідомив депутат у своєму телеграм-каналі.

Водночас, за його словами, у законі залишилася норма про медичних працівників: «жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти і здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних».

Даних про голосування на сайті Верховної Ради наразі немає.

У вересні Міністерство оборони України відтермінувало до 1 жовтня 2023 року взяття жінок на військовий облік. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, це було зроблено для того, щоб Верховна Рада змогла доопрацювати й ухвалити відповідні зміни до законодавства.

«За цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним», – наголосила Ганна Маляр.

В Україні після повномасштабного нападу Росії, який почався 24 лютого, запровадили воєнний стан й оголосили загальну мобілізацію.

У липні Генеральний штаб заявляв, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.

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