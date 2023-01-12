Зеленський про Ставку: у контексті Соледара та Бахмута обговорювали кроки у найближчі дні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на засіданні Ставки головнокомандувача обговорювали ситуацію в Соледарі та Бахмуті, зокрема, кроки, які мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями.



«Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Засідання, яке за своїм характером відповідало ситуації на передовій – на найбільш принципових напрямках. Звичайно, питання номер один – це Соледар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Докладно розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, також обговорювалася ситуація з постачанням зброї та боєприпасів у війська, взаємодія з партнерами України.

Соледар нині називають найгарячішою точкою на фронті.

Ввечері 12 січня у Міноборони України повідомили, що противник продовжує наступ біля Соледара, також продовжуються спроби оточити Бахмут.

Російська сторона вже кілька разів заявляла про отримання контролю над українським містом Соледар, яке розташоване за майже 20 кілометрів на північний схід від Бахмута.

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10 січня у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину». За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.