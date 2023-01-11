Супутникові фото Соледара: як зруйнували місто за майже півроку

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, які показують наслідки майже півроку боїв в українському місті Соледар на Донеччині.

«До (1 серпня 2022 р.) і після (10 січня 2023 р.) супутникові зображення, що показують масштаби поточних боїв між російськими та українськими силами. Тут показано місто Соледар, Україна, і повністю зруйновані житлові будинки», – йдеться у повідомленні.

Соледар нині називають найгарячішою точкою на Донбасі. За даними влади, у місті залишаються 559 людей, серед яких є діти. У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що противник намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають».

Вдень 11 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої. «Після понесених втрат противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість «вагнерівців», намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху», зазначила Маляр.

Натомість російська сторона вже кілька разів заявляла про отримання контролю над українським містом Соледар.

10 січня у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину». За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.