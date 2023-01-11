Протилежні заяви про Соледар. Що відбувається у місті насправді?

Важкі бої за місто Соледар Донецької області тривають, кажуть в Міноборони України. Російські військові разом із керівником ПВК «Вагнер» Євгенієм Пригожиним повідомляють, що «взяли місто в оточення». У ЗСУ заявили, що подібні заяви не відповідають дійсності. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляє, що важкі бої у місті тривають і армії РФ не вдається захопити Соледар. Що відбувається в місті насправді?

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Польща ухвалила рішення про передачу Україні роти важких танків «Леопард». Про це він заявив у Львові під час зустрічі із Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою у рамках зустрічі «Люблінського трикутника». Глави держав говорили про загострення ситуації на фронті в Україні, про підготовку Росії до нової ескалації, постачання зброї для України. Коли танки будуть в Україні та де будуть застосовуватися?

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