Бої тривають. Донецький напрямок тримається – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Донецький напрямок, де бої не вщухають, – тримається.

«Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара – майже повністю зруйнованого окупантами міста – ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати – і вже подають – це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої тривають. Донецький напрямок тримається», – сказав Зеленський.

Президент додав: «Ми без перерви навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону».

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що «основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають».

Вдень 11 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої. «Після понесених втрат противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість «вагнерівців», намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху», зазначила Маляр.

Соледар нині називають найгарячішою точкою на Донбасі.

10 січня у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину». За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.