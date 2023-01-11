У Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію на фронті

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що російські війська протягом доби завдали два ракетних та 22 авіаційних удари, а також здійснили 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі.

Генштаб повідомляє, що «основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають».

«Посилюється тенденція переповнення медичних закладів у тимчасово окупованих населених пунктах пораненими російськими окупантами», – йдеться в повідомленні.

Станом на 9 січня тільки у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць, вказує Генштаб.

Повідомляється, що українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження військ РФ та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

«Окрім того, наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БПЛФ, тип яких уточнюється. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Перевірити цю інформацію в умовах війни неможливо.

Триває триста двадцять друга доба російського широкомасштабного вторгнення.