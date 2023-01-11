Росія збільшила кількість «вагнерівців» у наступі на Соледар – Маляр

Важкі бої в Соледарі тривають, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 11 січня.

«Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху», – повідомила вона в своєму Телеграмі.

Раніше 11 січня речник Східного угрупування Збройних сил України Сергій Череватий заперечив, що російські війська повністю контролюють Соледар.

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9 січня у Міноборони України повідомили, що російські війська перегрупувалися і почали новий штурм Соледара. Згодом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що Соледар є найгарячішою точкою на Донбасі, проте місто тримається.

10 січня у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в місті Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину». За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.