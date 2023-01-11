Російські військові не контролюють Соледар – Череватий

Повідомлення про захоплення Соледару російськими військами не відповідають дійсності – про це заявив речник Східного угрупування Збройних сил України Сергій Череватий у коментарі Суспільному мовленню.

«Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу, чекайте», – цитують Череватого журналісти.

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Напередодні приватна військова компанія «Вагнер» заявила про те, що нібито контролює весь Соледар, оприлюднивши фотографію засновника ПВК Євгена Пригожина нібито в соляній шахті міста.

Згодом Управління стратегічних комунікацій ЗСУ порівняло оприлюднену вагнерівцями фотографію із соляної шахти зі світлинами соляних шахт Соледара, заявивши, що фото Пригожина не було зроблене в цьому місті.

9 січня у Міноборони України повідомили, що російські війська перегрупувалися і почали новий штурм Соледара. Згодом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що Соледар є найгарячішою точкою на Донбасі, проте місто тримається.

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10 січня у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в місті Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину». За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.