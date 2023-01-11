Уряд Британії обговорює «прискорення» підтримки України, включно з наданням танків – речник Сунака

Уряд Британії працює обговорює з партнерами, як рухатися «далі і швидше» у підтримці України, включаючи надання танків. Про це заявив речник британського прем'єр-міністра, повідомляє СNN.

На запитання журналістів, чи постачатиме Велика Британія танки Україні, речник сказав: «Ми прискорюємо нашу підтримку Україні з військовими технологіями нового покоління, що допоможе їй виграти цю війну».



«Очевидно, що танки можуть змінити ситуацію для українців, і минулого тижня прем’єр-міністр сказав президенту Зеленському, що ми надамо всю можливу підтримку», – додав речник. – «Прем’єр-міністр попросив міністра оборони працювати з партнерами в найближчі тижні, щоб обговорити, як ми можемо просунутися далі та швидше щодо підтримки України, включаючи надання танків».

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Хоча це не означає, що зараз прийнято будь-яке рішення щодо надання танків Challenger 2, сказав речник.

11 січня Польща заявила про рішення передати Україні роту танків Leopard.

Представники України неодноразово заявляли про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають.