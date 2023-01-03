Сунак у розмові з Зеленським пообіцяв довгострокову підтримку Україні

Британський премʼєр-міністр Ріші Сунак заявив Володимиру Зеленському в телефонній розмові 3 січня, що український президент може розраховувати на підтримку Великої Британії в довгостроковій перспективі.

«Лідери обговорили жахливі атаки безпілотників на Україну в останні дні», – ідеться в заяві речника, оприлюдненій після розмови двох лідерів.

«Прем’єр-міністр сказав, що Україна може розраховувати на продовження підтримки Великої Британії в довгостроковій перспективі, про що свідчить нещодавня поставка понад 1000 протиповітряних ракет», – цитує агенція Reuters заяву.

«Погодилися активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Маємо для цього конкретні рішення», – написав про цю розмову президент України в твітері.

У грудні 2022 року Ріші Сунак закликав ігнорувати будь-які заклики Москви до переговорів, доки вона не залишить окуповані території в Україні.