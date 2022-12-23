Український посол розповів, чи змінився підхід Британії до військової допомоги Україні

У нового британського прем’єра Ріші Сунака специфічний підхід до військової допомоги Україні, притаманний фінансистам, вважає посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

Посол нагадує, що до прем’єрства Сунак був міністром фінансів Великої Британії, а нині, вже очолюючи уряд, планує здійснити аудит прогресу війни в Україні та британської військової допомоги.

«Кожен прем’єр, як і кожен британський політик, (Сунак – ред.) має свої підходи. Він хоче знати, що треба зробити, скільки, і ви напевно чули нещодавно про оголошений аудит, перегляд тієї допомоги, яка надається Україні. З моєї останньої розмови з прем’єр-міністром, з його апаратом, йдеться про те, що треба зробити, щоб Україна перемогла, скільки треба дати чого, скільки це буде коштувати, на який час це треба розтягнути, для того, щоб врахувати у своєму бюджеті», – пояснює Вадим Пристайко.

За його словами, таким підходом він значно відрізняється від експрем’єра Боріса Джонсона.

«Боріс Джонсон доволі симпатична, але емоційна людина. Він ставив перед своїм урядом задачу: «Україна має перемогти, а ви далі вирішуйте, яким саме чином до цього дійдете». А Сунак каже: «Україна має перемогти, ми маємо зробити 1,2,3..будь ласка, які є ресурси, скільки людей, скільки грошей, скільки техніки, скільки танків», – зазначив посол у Великій Британії.

За словами Пристайка, Велика Британія по кількості та по обсягу наданої воєнної допомоги є другою після США. Він додає, що зараз робота над збільшенням підтримки продовжується.

Раніше BBC із посиланням на джерело повідомило, що Ріші Сунак розпорядився здійснити аудит, що оцінить вплив британської військової допомоги на хід повномасштабної війни в Україні.