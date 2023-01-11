Кириленко розповів, скільки цивільних залишається у Соледарі та Бахмуті

У Солераді, який нині є найгарячішою точкою фронту, залишається 559 цивільних людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«У Соледарі залишаються 559 людей, в тому числі 15 дітей станом на сьогодні. До того, як місто вже було закрито через активні бойові дії і відбиття атак ворога, ці люди не мали жодного бажання виїжджати», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у сусідньому Бахмуті залишається менше 8 тисяч людей, але евакуація ще можлива.

Соледар нині називають найгарячішою точкою на Донбасі. У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що противник намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають».

Вдень 11 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої. «Після понесених втрат противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість «вагнерівців», намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху», зазначила Маляр.

Натомість російська сторона вже кілька разів заявляла про отримання контролю над українським містом Соледар.

10 січня у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину». За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.